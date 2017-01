Lyon 'best of the rest' in Frankrijk nadat Valbuena zegepad effent tegen ex-ploeg Marseille

Yari Pinnewaert

video Olympique Lyon heeft het vanavond in eigen huis gehaald van Olympique Marseille, een duel tussen het nummer vier en het nummer zes in de Franse Ligue 1. Lyon hield de punten thuis na goals van Mathieu Valbuena en Alexandre Lacazette (2x), terwijl Matheus Doria tussendoor wat terug had gedaan voor de bezoekers.

Enkele jaren geleden was dit bij onze zuiderburen altijd een topaffiche geweest, nu liggen de machtsverhoudingen elders. Zo lijken Monaco (48 punten), Nice (46) en PSG (45) het zullen te gaan uitvechten voor de titel, maar Lyon mag zich (voorlopig althans) met 37 eenheden wel 'best of the rest' noemen. En dat had het voor een deel te danken aan Mathieu Valbuena. De flankspeler kneep naar binnen om vervolgens uit te pakken met een prima plaatsbal, maar vieren deed hij niet - Marseille is immers zijn ex-ploeg. In plaats daarvan liep de thuisploeg naar de zijlijn om er het shirt van Fofana in de hoogte te steken. Hij was tot voor kort hun ploegmaat, maar moest zijn carrière beëindigen na aanhoudend blessureleed.

