Conceição tijdens verhitte discussie tegen collega: "Je hebt geen ballen aan je lijf!"

17/01/17 - 11u25

"Tricheur va !"



"T'as pas de couilles toi !"



L'échange du week-end entre @CoachDupraz et Sérgio Conceição pic.twitter.com/nuUigeO2Bj — J+1 (@jplusun) 15 januari 2017

video Dat Sergio Conceição over een vurig temperament beschikt, wisten we in België al. De Portugees toonde zich tijdens zijn periode bij Standard soms van zijn minder fraaie kant en dat heeft hij in Frankrijk nu ook gedaan. Tijdens een discussie met Toulouse-trainer Pascal Dupraz, ook niet bepaald een doetje, langs de zijlijn vielen harde woorden.