Klonaridis en Lens bekeren voort, competitieleider Nice is uitgeschakeld

Door: redactie

8/01/17 - 18u00

Tweedeklasser Lens heeft zich zondag geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. De club van Viktor Klonaridis schakelde Metz, staartploeg in de Ligue 1, uit met een 2-0 thuiszege.

Klonaridis kwam bij een 1-0 stand tussen de lijnen in de 81e minuut. Lens moest na een strenge rode kaart voor Koukou nog met tien man voort en kon ondanks het nummerieke ondertal de score verdubbelen in de blessuretijd. De tweedeklasser kan bij de laatste 32 al niet meer tegen Nice geloot worden. De fiere competitieleider van de Ligue 1 liet zich op het veld van rode lantaarn Lorient verrassen. Nice ging met 2-1 onderuit.



Olympique Marseille, met onder anderen William Vainqueur (ex-Standard), bekert voort ten koste van Toulouse. L'OM haalde het na verlengingen met 1-2 van de thuisploeg. Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Bij Toulouse maakte Dode Lukebakio zijn debuut. De huurling van RSC Anderlecht kwam in de 58e minuut tussen de lijnen.



In de Cypriotische competitie heeft Emmerik De Vriese met Ermis Aradippou een 3-1 nederlaag geleden op het veld van Ethnikos Achna. Na achttien speeldagen bezet Ermis met 25 punten de zesde plaats. Leider APOEL (43 punten) won zonder doelman Urko Pardo en spits Igor De Camargo met 5-0 van Aris. .