Lukebakio blijft bij Toulouse (en kan straks eindelijk debuteren)

Door: Niels Vleminckx

26/12/16 - 06u57

Dodi Lukebakio zal ook de tweede helft van het seizoen afwerken bij Toulouse. De Fransen huren de vleugelspits momenteel van Anderlecht, maar konden hem door een administratieve fout niet speelgerechtigd maken. Dat euvel zou nu opgelost moeten zijn, zo klinkt het in de omgeving van Lukebakio, waardoor hij na Nieuwjaar eindelijk kan debuteren voor de nummer negen van de Ligue 1. Coach Pascal Dupraz toonde zich vorige week nog bijzonder positief over de 19-jarige linkspoot. "Hij toont heel mooie dingen op training. Ik ben onder de indruk."



Anderlecht is alvast blij met de evolutie van het dossier, het moet nu geen nieuwe oplossing zoeken voor de beloftevolle Congolees. Dat ligt anders voor Leya Iseka, wiens uitleenbeurt aan Marseille zo goed als zeker afgebroken wordt. Anderlecht wil de spits opnieuw verhuren.