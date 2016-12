Nill De Pauw beleeft Frans sprookje: "Ik scoorde het winnende doelpunt tegen PSG... Maf!"

Door: Michael Vergauwen

De beste invaller van de Ligue 1. Vier goals die zes punten opleverden. Op één week matchwinnaar tegen Lyon en PSG. Nill De Pauw (26) beleeft hoogdagen bij het nietige EA Guingamp. Een donkere bladzijde mag omgedraaid, het Franse sprookje is eindelijk begonnen.

Guingamp, Bretagne, noordwesten van Frankrijk. Een basiliek is de enige bezienswaardigheid van de kleine gemeente, 7.000 zielen groot. Vergelijkbaar met bij ons pakweg Heers, Pittem of Wachtebeke. Eén groot verschil echter: Guingamp huisvest ook nog... een eersteklasser. 'En Avant'. Tweevoudig Frans bekerwinnaar en de ex-club van ondermeer Jean-Pierre Papin, Florent Malouda en Didier Drogba. Veruit het kleinste broertje van de Ligue 1 en zes jaar geleden nog een derdeklasser, maar momenteel vijfde in de stand en goed op weg om hun beste resultaat ooit (een 10de plaats in '14-'15) te verpulveren. Het stadion (18.000 plaatsen) zit elke match vol. Mede dankzij 'onze' Nill De Pauw. Z'n vier competitiedoelpunten leverden al zes punten op. 'Le Belge' is de beste 'supersub' van de Ligue 1. Dat had een half jaar geleden niémand geloofd. De ex-Lokerenspeler mocht vorig seizoen amper 3 keer starten. Doelpunten? Nul.



