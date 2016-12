Balotelli laat zich nog eens van zijn kleinste kant zien (al maakt hij vrouwelijke fan meteen nadien wel dolblij)

Yari Pinnewaert

22/12/16 - 10u56

Mario Balotelli: het is en blijft een rare vogel. Dit seizoen komt hij in de Franse Ligue 1 weer helemaal aan de oppervlakte en heeft hij met z'n acht goals Nice mee naar de top van het klassement gestuwd, maar gisteren heeft hij zich ook nog een keertje van z'n kleinste kant laten zien. Toen hij in het gelijkspel tegen Bordeaux (0-0) aan de kant werd gezet door Igor Lewczuk, besloot hij de Poolse verdediger een stevige trap te verkopen. Rood was dan ook zijn deel, al was er toch één Nice-fan die dat niet zo erg zal gevonden hebben. Zij kreeg immers het shirt van de grillige Italiaan toen hij de catacomben indook. De cameraman die dat tafereel vastlegde, kreeg trouwens ook nog een attentie...