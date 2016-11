Monaco trakteert Marseille op pak rammel en is (even) co-leider

Manu Henry

26/11/16 - 23u37

© photo news.

video In de Franse Ligue 1 heeft Monaco zich naast koploper Nice genesteld. De Monegasken waren meer dan één maatje te groot voor Marseille (4-0) - waar Gunter Jacob eind vorige maand nog aan de kant werd geschoven als sportief directeur.

Al bij de rust hadden de Monegasken hun schaapjes op het droge. Via een pareltje van voormalig Standard-middenvelder Boschilia (zie video onderaan) en twee keer Germain stond er na 45 minuten voetballen een droge 3-0 op het scorebord. In het slot van de wedstrijd maakte Carrillo de blamage voor Marseille compleet: 4-0.



Dankzij de afgetekende overwinning staat Monaco momenteel naast Nice aan de kop van het klassement. Nice - dé revelatie tot dusver in de Ligue 1 - ontvangt morgen wel nog Bastia. Het PSG van Thomas Meunier trekt morgen naar Lyon voor de topper van de veertiende speeldag en kan zich mits winst naast Monaco nestelen in het klassement.