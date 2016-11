Nill De Pauw (ex-Lokeren) maakt als supersub belangrijk doelpunt voor Franse revelatie Guingamp

Door: Glenn Bogaert

26/11/16 - 22u00

Een vaste basisplaats zit er voor Nill De Pauw niet in in de Ligue 1, maar als invaller maakt hij wel het verschil voor En Avant de Guingamp. De 26-jarige flankaanvaller tekende vanavond voor de late 1-1 op bezoek bij SM Caen. Door het late puntje blijft de Bretoense werkgever van de ex-speler van Lokeren op een knappe vijfde plaats kamperen.

#SMCEAG 90'+3' C'est terminé ! En Avant obtient un point mérité grâce à un nouveau but de @NillDePauw en fin de match (1-1). — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) Sat Nov 26 00:00:00 MET 2016

Guingamp is aan een sterk seizoen bezig in Frankrijk en prijkt tegen alle verwachtingen in bovenaan in het klassement. Na veertien matchen heeft het 23 punten en doet het volop mee voor Europees voetbal. En dat heeft het onder andere te danken aan Nill De Pauw. De supersub mocht vanavond invallen na 67 minuten en bedankte zijn coach Antoine Kombouaré voor het vertrouwen door vijf minuten voor tijd de 1-1 binnen te tikken. De Pauw was goed gevolgd nadat een bal van Alexandre Mendy in eerste instantie van de lijn werd gekeerd. Begin november had de winger, die op Daknam niet bepaald de reputatie van een goaltjesdief had, ook al eens van zich doen spreken door zijn ploeg in minuut 93 een punt te bezorgen op het veld van Dijon. Eind oktober maakte vinnige Nill dan weer het winnende doelpunt in de thuismatch tegen Angers.



Minder goed vergaat het Guillaume Gillet met Nantes. In een degradatieduel tegen Rijsel deed Nantes in eigen huis niet beter dan een doelpuntenloos gelijkspel. Gillet stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen. Nantes prijkt momenteel op de zestiende plaats met dertien punten, amper twee punten boven een rechtstreekse degradatieplaats.