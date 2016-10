Geheim ontrafeld? Balotelli miste vier van laatste zeven strafschoppen

Door: redactie

14/10/16 - 23u24 Bron: Belga

video

Het gebeurt normaal gezien zelden of nooit, maar Mario Balotelli faalde vanavond nog eens vanop de penaltystip. Van de laatste zeven strafschoppen die de Italiaan opeiste, wist hij er vier niet tegen de netten te knallen. En dat terwijl zijn voorgaande dertien elfmeters wel feilloos in doel verdwenen. Is het penaltygeheim van Mario Balotelli ontrafeld?



Zonder erg wel, want Nice won in de topper tegen Olympique Lyon overtuigend na een vroege treffer van Paul Baysse en een van Michael Seri een kwartier voor affluiten. De zege brengt Nice nu nog steviger aan kop, want het telt met evenveel wedstrijden op de teller vier punten meer dan eerste achtervolger AS Monaco.



Monaco verspeelde bij Toulouse een voorsprong. Valère Germain trof al in de vierde minuut doel en toen leek er nog niets aan de hand. Oscar Trejo maakte in de 65ste minuut gelijk voor de thuisclub. Martin Braithwaite bezorgde Toulouse in de slotfase de zege. Hij scoorde in de 84ste en 87ste minuut.Kampioen Paris Saint-Germain kan zaterdag bij winst op Nancy in punten op gelijke hoogte komen met AS Monaco.