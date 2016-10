Anderlecht-huurling Lukebakio kan eindelijk in actie komen bij Toulouse

Door: redactie

5/10/16

Er is stilaan licht aan het einde van de tunnel voor Dodi Lukebakio. De youngster, die sinds eind augustus door Anderlecht bij Toulouse wordt gestald, mocht door een administratieve blunder nog niet spelen bij de Franse eersteklasser. Maar omdat de 19-jarige winger gisteren voor het eerst in actie kwam bij de Congolese nationale ploeg, kan hij binnenkort zijn debuut vieren bij Toulouse.

Toulouse dacht dat Lukebakio de Belgische nationaliteit bezat, maar de flankaanvaller - die wel in ons land geboren werd en opgroeide - is een Congolees. Omdat Ligue 1-clubs slechts vier niet-Europese spelers in de kern mogen hebben, besloot 'Le Téfécé' om Lukebakio niet op de spelerslijst te zetten. Maar omdat hij nu een officiële interland voor Congo heeft gespeeld, kan hij wel spelen.



Lukebakio viel gisteravond twintig minuten voor tijd in tegen Kenia (0-1 verlies). "Het was een vriendschappelijke wedstrijd, maar de partij geldt wel als een officiële internationale match", zegt sportjournalist Dickson Yala van actu.cd. "Lukebakio maakte trouwens een uitstekende indruk en hij trof zelfs de lat. Hij moet zich echter nog wat integreren in de groep en zal zaterdag niet spelen in de WK-kwalificatiematch tegen Libië. Maar hij is zeker een wissel op de toekomst."