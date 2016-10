Balotelli weer de held bij Nice (al slikte hij ook nog betwistbare rode kaart)

Door: redactie

2/10/16 - 20u35

video

Mario Balotelli groeit bij OGC Nice weer zo stilaan naar zijn topvorm toe. Vanavond bezorgde de flamboyante Italiaan met zijn zesde treffer in vijf wedstrijden zijn team tegen Lorient alsnog de drie punten. Met nog vier minuten op de klok krulde hij het leer heerlijk in de verste winkelhaak.



Maar Balotelli zou Balotelli niet zijn als hij nog een keer van zich liet spreken. Zijn winning goal vierde de targetspits dan ook door zijn truitje uit te trekken wat hem op een gele kaart kwam te staan. Drie minuten later keek hij al tegen zijn tweede gele karton aan nadat 'Super Mario' hoofd tegen hoofd stond met Moreira. Op voetballend vlak lijkt Balotelli dan ook zo stilaan weer de oude, maar zijn bizarre acties laat de man nog steeds niet achterwege.