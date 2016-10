Vanden Borre werpt zich bij Montpellier met owngoal op tot antiheld

Door: redactie

1/10/16 - 22u16

Anthony Vanden Borre (archieffoto). © photo news.

Montpellier heeft zaterdag op de achtste speeldag in de Franse Ligue 1 punten laten liggen op bezoek bij Dijon. De bezoekers gaven in het slot van de partij een 1-3 voorsprong uit handen en moesten tevreden zijn met een gelijkspel (3-3). Anthony Vanden Borre speelde de hele partij, maar was een van de antihelden met een eigen doelpunt in het slot van de partij.