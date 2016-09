Congo of België? Lukebakio zit met dilemma om toch te kunnen spelen bij Toulouse

Door: Mike De Beck

27/09/16 - 08u58 Bron: 20 minutes

Knopen doorhakken, daar is het Dodi Lukebakio tegenwoordig om te doen. Omdat zijn Belgisch paspoort nog niet in orde is en de huurling van Anderlecht daarom tot aan de winterstop bij Toulouse niet meer aan spelen toekomt, staat de 19-jarige flankspeler voor een zwaar dilemma. Kiezen voor de nationale ploeg van Congo of met het oog op de toekomst toch maar de Rode Duivels? Een voorselectie van Congo heeft hij alvast op zak.

Zijn nieuwe club Toulouse kon in een ruildeal met Uros Spajic Dodi Lukebakio op de laatste dag van de zomermercato de 19-jarige flankspeler op huurbasis binnenhalen. Een probleem: het Belgisch paspoort van de jonge Congolees bleek niet in orde. Hoewel hij nochtans geboren en getogen is in ons land. De club uit de Franse Ligue 1 schreef, met de regel dat een Franse ploeg slechts vier niet-Europese spelers in de kern mag hebben in het achterhoofd, Lukebakio dan ook niet in op de spelerslijst. Nu duiken er toch twee oplossingen op: ofwel komt het Belgisch paspoort er toch of Lukebakio speelt een officiële wedstrijd met een nationale ploeg.



In actie met Congo?

Het lijkt dat laatste te gaan worden aangezien de dribbelvaardige speler zijn geboorteakte niet meer terugvindt. Bovendien heeft Lukebakio, ondanks dat hij niet aan spelen toekomt, een uitnodiging voor de nationale ploeg van Congo in de bus gekregen. Voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kenia en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Libië zit de Anderlecht-speler in de voorselectie van Les Léopards. Als hij een officiële wedstrijd speelt met Congo kan Lukebakio wel meteen ingezet worden, maar dan mag hij wel een toekomst bij de Rode Duivels vergeten.