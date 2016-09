Balotelli: "De Gouden Bal? Het is nog niet te laat"

Yari Pinnewaert

12/09/16 - Bron: AD.nl

Mario Balotelli was dit weekend de held van OGC Nice. De Italiaanse spits, die door de Franse club wordt gehuurd van Liverpool, debuteerde tegen Olympique Marseille en liet meteen van zich horen. Door twee van de drie goals te scoren won Nice met 3-2. Super Mario dacht voor dat duel al aan een individuele prijs.

In gesprek met Canal+ zei Balotelli dat het nog niet te laat voor hem is om de Gouden Bal te winnen. "Ik had gedacht dat ik hem nu al zou hebben gewonnen, maar door hard en serieus te werken kan ik hem binnen twee of drie jaar winnen", zo maakt de flamboyante aanvaller zich sterk.



Het enfant terrible vertelde ook nog even dat de beslissing om naar Liverpool te gaan de slechtse van zijn leven was. "Afgezien van de fans, die waren fantastisch, en sommige spelers die ik erg mag, vind ik de club niet leuk. Ik had er twee trainers, Bredan Rodgers en Jürgen Klopp, die met hun persoonlijkheid en methodes geen goede indruk op me hebben gemaakt. Ik heb me er nooit op m'n plek gevoeld."