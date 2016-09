PSG verspeelt zege in slot tegen Saint-Etienne, Meunier niet vrijuit bij tegengoal

Thomas Lissens

9/09/16 - 23u08

video Paris Saint-Germain heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Ligue 1. Na de nederlaag tegen Monaco van twee weken geleden, speelde de Franse landskampioen vanavond in eigen huis 1-1 gelijk tegen Saint-Etienne, tegenstander van Anderlecht in de Europa League. De gelijkmaker van de bezoekers viel in de toegevoegde tijd en Meunier ging niet helemaal vrijuit.