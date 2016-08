Invaller Meunier schuift met PSG onderuit in Monaco en ziet rechtstreekse concurrent owngoal scoren

Door: Mike De Beck

28/08/16 - 22u54

video Het werd een bewogen zondagavond voor Thomas Meunier. De rechtsachter ging op het veld van Monaco met 3-1 de boot in met zijn nieuwe werkgever Paris Saint-Germain. Op het uur mocht Meunier David Luiz komen vervangen nadat die een strafschop veroorzaakte en zo mee aan de basis lag van de nederlaag. Op de koop toe flikkerde Serge Aurier, op de rechtsachter de rechtstreekse concurrent van Meunier, het leer nog in eigen doel.

De Franse landskampioen kreeg een lastige klant voorgeschoteld in het prinsdom en dat vertaalde zich vrijwel meteen op het scorebord wanneer Joao Moutinho nog voor het kwartier Monaco op voorsprong zette. Vlak voor de rust pikte Fabinho vanop de stip nog zijn doelpuntje mee.



Aurier naar het centrum

Vooral David Luiz was de gebeten hond bij de Parijzenaars. De centrale verdediger maakte niet altijd een zekere indruk waarop hij op het uur dan ook plaats mocht ruimen voor Thomas Meunier. Die mocht na wat schuifwerk, Aurier verhuisde naar het centrum van de defensie, dan toch op zijn geliefkoosde positie op de rechtsachter plaatsnemen. Nog geen minuut later prikte Edinson Cavani op aangeven van Aurier de aansluitingstreffer binnen.



Toch was diezelfde Aurier in het slot nog de schlemiel wanneer hij in de 80ste minuut een voorzet van Sidibé in zijn eigen doel tikte. De kelk van de bezoekers moest zo tot op de bodem geledigd worden.