Niet Weiler, maar wel Martin Schmidt is de nieuwe coach van Wolfsburg - "Bayern twee maanden zonder Neuer"

18/09/17 - 15u20 Bron: Belga

© rv.

Wolfsburg heeft de Zwitser Martin Schmidt aangesteld als nieuwe coach. Hij is de opvolger van de eerder op de dag ontslagen Nederlander Andries Jonker. Dat heeft de Bundesliga-club van Koen Casteels, Landry Dimata en Divock Origi vandaag bevestigd.

Martin Schmidt is new head-coach. The 50-year-old Swiss signed a contract until 2019 ¿¿ https://t.co/YYHFJmmHk3 pic.twitter.com/Mu07HH5l9d

De 50-jarige Schmidt zette zijn handtekening onder een contract tot 2019. Tot eind vorig seizoen stond hij aan het roer bij Mainz. De Zwitser mocht er vertrekken nadat de club maar nipt aan de degradatie ontsnapte. Onder Jonker kende Wolfsburg een tegenvallende seizoensstart. De club staat met vier punten uit vier wedstrijden op de veertiende plek. "Ik bedank Martin Schmidt dat hij zo snel met ons tot een overeenkomst kwam", verklaart sportdirecteur Olaf Rebbe op de clubwebsite. "We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn ervaring en kwaliteiten goed bij Wolfsburg past." Schmidt zal maandagavond al de eerste training leiden, in aanloop naar de competitiematch van dinsdag, thuis tegen het eveneens sukkelende Werder Bremen. Vrijdag gaan de Wolven op bezoek bij landskampioen Bayern München.

"Bayern moet het weer maanden zonder Neuer stellen"

Bayern München moet het weer maanden doen zonder doelman Manuel Neuer. Dat meldt althans de krant Bild. De international zou zich op de training opnieuw zwaar hebben geblesseerd aan een voet.



Bayern bevestigde de tegenvaller, maar deed geen specifieke mededelingen over de ernst van de zaak. "Op korte termijn volgt nader onderzoek'', zo liet de kampioen van Duitsland weten. Wel zei Bayern dat Neuer dinsdag in het topduel met Schalke ontbreekt. Ook Robben is er niet bij. Hij is ziek.



Neuer zou weer een operatie moeten ondergaan. Hij had pas drie weken geleden zijn rentree gemaakt in de Bundesliga, na een eerdere blessure.