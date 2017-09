Vier Belgen bij Wolfsburg-Stuttgart dat ontsierd werd door zware hoofdblessure

Bewerkt door Glenn Van Snick

16/09/17 - 19u30 Bron: Belga

Christian Gentner, aanvoerder van VfB Stuttgart, heeft vandaag een zware hoofdblessure overgehouden aan een botsing met Koen Casteels. De Duitse middenvelder bleef roerloos liggen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. In de match kwamen vier Belgen in actie.

In de Duitse Bundesliga kwamen bij Stuttgart-Wolfsburg liefst vier Belgen in actie. Bij Wolfsburg stonden Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata allen aan de aftrap. Dimata moest na een goed uur (67.) wel naar de kant. Wat later (77.) mocht bij Stuttgart Orel Mangala zijn opwachting maken. Chadrac Akolo (42.) maakte voor Stuttgart de enige treffer.



Maar het gespreksonderwerp van de middag was de stevige botsing tussen Casteels en Christian Gentner, de aanvoerder van Stuttgart. Onze landgenoot kwam in de slotfase ver uit zijn doel om een hoge voorzet weg te stompen en sprong met zijn knie vol tegen het gezicht van Gentner aan. De Duitse middenvelder bleef groggy op de grond liggen en werd op een brancard afgevoerd.



Gentner werd direct overgebracht naar het ziekenhuis. Hij bleek niet alleen een zware hersenschudding te hebben, maar ook een paar botbreuken. De 32-jarige middenvelder, vijfvoudig international bij de 'Mannschaft', was wel gewoon aanspreekbaar.



"Volgens de artsen gaat het weer goed met hem. We hopen dat hij snel weer kan spelen", zei trainer Hannes Wolf. Die had al drie keer gewisseld toen Gentner van het veld moest. Met tien man stelde Stuttgart de winst toch veilig (1-0).