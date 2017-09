Nainggolan prikt zijn eerste van het seizoen binnen - Vier Belgen bij Wolfsburg-Stuttgart

Bewerkt door Glenn Van Snick

Olympiacos vermijdt eerste competitienederlaag

Olympiacos heeft op de vierde speeldag in de Griekse voetbalcompetitie in extremis een nederlaag tegen Asteras Tripolis vermeden. De club van coach Besnik Hasi speelde 1-1 gelijk en palmt voorlopig de koppositie in.



Na een gelijkspel op de vorige speeldag en een nederlaag in de Champions League snakte de thuisploeg naar een zege. De bezoekers werkten niet echt mee en kwamen in de tweede helft op voorsprong via Michalis Manias. De ex-aanvaller van Westerlo zette in de 54e minuut een strafschop om. Olympiacos leek lange tijd op weg naar een eerste competitienederlaag, maar kreeg in de slotminuut zelf ook een penalty. Uros Djurdjevic trapte vanaf elf meter de 1-1 tegen de netten. Hasi liet de Belgen Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odjijda-Ofoe de hele wedstrijd afwerken. Met acht punten is Olympiacos leider, al kunnen AEK Athene en Panionios de landskampioen nog bijbenen.



Galatasaray behoudt ook na de vijfde speeldag de leidersplaats in de Turkse Süper Lig. De club van Jason Denayer, die pas in de slotminuten mocht opdraven, boekte voor eigen publiek een 2-0 zege tegen Kasimpasa. Bafetimbi Gomis (44. en 79.) tekende voor beide doelpunten. Bij Kasimpasa stond Trezeguet, uitgeleend door RSC Anderlecht, tussen de lijnen.



In de Franse Ligue 1 heeft Nantes op de zesde speeldag een 1-0 thuisoverwinning geboekt tegen Caen. Bij de thuisploeg voetbalde Yassine El Ghanassy ruim een halfuur mee, ex-Buffalo Kalifa Coulibaly viel tien minuten voor tijd in. Ook Montpellier, op bezoek bij Troyes, won met het kleinste verschil (0-1). Isaac Mbenza maakte bij de bezoekers het slotkwartier vol. Nantes (10 punten) is zesde, Montpellier (7 ptn) bezet de tiende stek.