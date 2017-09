Belgische Stuttgart-speler sukkelt met voetblessure

Bewerkt door: XC

14/09/17 - 14u48 Bron: Belga

VfB Stuttgart kan zaterdagnamiddag in de competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg vermoedelijk geen beroep doen op Orel Mangala. De verdedigende middenvelder, die deze zomer RSC Anderlecht verliet, heeft een kneuzing aan de voet opgelopen.

"Het wordt heel nipt", liet zijn coach Hannes Wolf vandaag optekenen. Mangala blesseerde zich vorig weekend in het Bundesligaduel op het veld van Schalke (3-1 verlies).



In de eerste drie competitiematchen startte de 19-jarige Belg telkens in de basis bij Stuttgart, dat met 3 op 9 onderin het klassement staat.