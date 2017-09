Bibiana Steinhaus is eerste vrouwelijke ref op hoogste niveau

Door: redactie

De Duitse Bibiana Steinhaus heeft deze namiddag de Bundesligawedstrijd tussen Hertha Berlijn en Werder Bremen op gang gefloten. De 38-jarige politiebeambte werd zo de eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter op het hoogste niveau in een Europese profcompetitie.

Steinhaus was de voorbije tien jaar aan de slag in de tweede klasse. Op het voorbije EK floot ze de partij tussen de Red Flames en gastland Nederland.



Dit seizoen kreeg de Duitse promotie en is ze een van de 24 refs die in de Bundesliga wedstrijden mogen leiden.