Hoffenheim toont Anderlecht hoe je Bayern klopt

Pieter-Jan Calcoen

9/09/17 - 20u28

© reuters.

Is Bayern München dan toch niet onverslaanbaar? Hoffenheim gaf Anderlecht vanavond alvast hoop voor de Champions League-opener van dinsdag: 2-0.

Vorig seizoen zorgde Hoffenheim voor een stunt van formaat door de latere landskampioen Bayern München in eigen huis te vloeren. Het werd toen 1-0, wat de hoop op een nieuwe verrassing vandaag deed toenemen. De jonge Duitse Hoffenheim-coach Julian Nagelsmann had in elk geval een plan voorbereid. Hij speelde met vijf man achterin en loerde tegen Bayern, dat wel niet met zijn beste elf startte, op de counter.



Hoewel Bayern het meeste balbezit had, leverde Nagelsmanns aanpak resultaat op. Voor de pauze zorgde Uth voor de de 1-0 na een snelle inworp - de bezoekers stonden te slapen. Meteen na de rust verdubbelde diezelfde Uth de voorsprong na een knappe aanval. Bayern drukte wel, maar het was offensief onmondig - ondanks invalbeurten van Robben, Ribéry en James. Het bleef zo 2-0, Bayern telt nu 6 op 9 na drie competitiewedstrijden.



De overwinning van Hoffenheim kan Anderlecht mogelijk inspireren tot een krachttoer dinsdag in Beieren. Paars-wit, dat wel niet in vorm zit, neemt het dan op tegen Bayern op de openingsspeeldag van de Champions League. Topaanwinst Sven Kums zal er dinsdag niet bij zijn. De middenvelder, die ook tegen Lokeren (3-2) al op de tribune zat, zit niet in de selectie van René Weiler.



Bayern speelde met: Neuer; Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha (78' Ribéry); Tolisso, Rudy (57' Robben), Thiago; Müller (78' James), Lewandowski, Coman.