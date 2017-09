Divock Origi debuteert bij Wolfsburg met draw, nederlaag voor Thorgan Hazard en Gladbach

Bewerkt door: MH

Divock Origi heeft zijn debuut vandaag bij Wolfsburg niet kunnen opluisteren met een zege. De Wolven speelden op de derde speeldag van de Duitse Bundesliga thuis 1-1 gelijk tegen Hannover.

Didavi (52.) opende de score voor de thuisploeg, maar Harnik (75.) hing niet veel later de bordjes op gelijke hoogte. Bij Wolfsburg speelden doelman Koen Casteels en Divock Origi, deze zomer door Liverpool aan het team uit de Bundesliga uitgeleend, de hele partij. Landry Dimata viel even voor rust in voor de geblesseerde Mario Gomez.



Thuisverlies Hazard

Borussia Mönchengladbach ging in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Eintracht Frankfurt. Kevin-Prince Boateng (13.) scoorde vroeg in de match het enige doelpunt. Thorgan Hazard speelde bij Gladbach negentig minuten.



In de stand hangen Wolfsburg en Mönchengladbach (elk vier punten) na drie speeldagen in de middenmoot.