Bibiane Steinhaus fluit zondag als eerste vrouw een mannenwedstrijd in Europese topcompetitie

GVS

4/09/17 - 21u51 Bron: AD

© photo news.

De Duitse scheidsrechter Bibiane Steinhaus fluit aanstaande zondag bij het duel tussen Hertha BSC en Werder Bremen als allereerste vrouw een Bundesligawedstrijd bij de mannen, zo meldt Die Welt. Meteen is ze ook de eerste dame die een herenmatch op het allerhoogste niveau in een Europese topcompetitie leidt.

"Ik hoop op een respectvolle benadering'', zei de 38-jarige politieagente toen ze twee weken geleden in een interview in Welt am Sonntag vooruit blikte op haar aanstaande Bundesligadebuut.



Steinhaus leidde vorige maand al de wedstrijd tussen Chemnitzer FC en Bayern München in het Duitse bekertoernooi. Ze is al vanaf 2007 actief als arbiter in de tweede Bundesliga en dus bekend met het betaald voetbal. "Ik beschouw mijn aanstelling als een beloning voor keihard werken en zie het als een aansporing voor andere vrouwelijke scheidsrechters ook het allerhoogste na te streven'', zei ze afgelopen voorjaar.