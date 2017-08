Belgen in het buitenland: Casteels en Dimata met driepunter - Nainggolan met de billen bloot

Bewerkt door Glenn Van Snick

26/08/17 - 21u27 Bron: Belga

© afp.

Wolfsburg heeft vandaag met 0-1 gewonnen op bezoek bij Eintracht Frankfurt op de tweede speeldag van de Duitse Bundesliga. Landry Dimata en Koen Casteels kregen beiden een basisplaats bij Wolfsburg. Nainggolan kende minder succes, hij verloor de topper van de Inter Milaan. Dat en nog zoveel meer in ons overzicht van de Belgen in het buitenland.

Duitsland Na de zware 0-3 thuisnederlaag tegen Dortmund op de openingsspeeldag had Wolfsburg wat goed te maken tegen Frankfurt. Na 22 minuten was het Daniel Didavi die goed opdook bij de eerste paal om het enige doelpunt van de wedstrijd binnen te prikken. Landry Dimata kreeg zijn eerste basisplaats bij Wolfsburg, maar moest na 52 minuten met een blessure het veld verlaten. Koen Casteels stond de volledige wedstrijd tussen de palen. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! FULL TIME! Wolfsburg cling on for their first Bundesliga win of the season! ¿¿ #SGEWOB pic.twitter.com/Mg0EmtXZMl — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN)

Hazard moet tevreden zijn met gelijkspel Borussia Mönchengladbach heeft zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. Na de 1-0 overwinning tegen Keulen van vorige week, speelde het nu met 2-2 gelijk op bezoek bij FC Augsburg. Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) bracht Augsburg al in de eerste minuut op voorsprong, maar Denis Zakaria (7.) en Oscar Wendt (30.) leken Mönchengladbach de overwinning te bezorgen. Sergio Cordova bracht de thuisploeg echter nog langszij in de 89e minuut. Thorgan Hazard speelde de volledige wedstrijd bij Mönchengladbach. © afp.

Mangala wint met Stuttgart Orel Mangala stond bij Stuttgart opnieuw in de basis en hielp zijn ploeg aan een 1-0 overwinning tegen Mainz. Holger Badstuber scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Mangala maakte de wedstrijd vol en pakte een gele kaart in de 38e minuut. © afp.

Frankrijk El Ghanassy en Coulibaly kunnen niet winnen in debuut onder Ranieri

Nantes en Lyon hebben met 0-0 gelijkgespeeld op de vierde speeldag van de Franse Ligue 1. Yassine El Ghanassy viel in na 81 minuten, maar kon het verschil niet meer maken. Coach Claudio Ranieri had wel een eerste basisplaats in petto voor voormalig Gent-spits Kalifa Coulibaly. De Malinees bleef met de rust in de kleedkamer. Joris Kayembe ontbrak bij Nantes door een blessure. Nantes staat voorlopig op de elfde plaats in het klassement met vier punten. Lyon heeft acht punten en volgt op vier punten van PSG, dat met het maximum van twaalf op twaalf aan de leiding staat. Het Monaco van Youri Tielemans speelt zondagavond om 21u thuis tegen Marseille en komt bij winst naast de Parijzenaars aan de leiding.



Overwinning voor Stef Peeters, nederlaag voor Isaac Mbenza

Stef Peeters en Isaac Mbenza hebben morgen wisselend succes gekend op de vierde speeldag van de Franse Ligue 1. Peeters won met Caen met 1-0 van Metz, Mbenza ging met Montpellier met 2-1 de boot in tegen Dijon.



Ronny Rodelin (ex-Moeskroen) bracht Caen na 50 minuten op voorsprong na een knappe dribbel en dito schot. Caen gaf de krappe voorsprong niet meer uit handen. Stef Peeters mocht na 72 minuten invallen bij de thuisploeg.



Isaac Mbenza kon niet vermijden dat zijn team voor de derde week op rij punten verloor. Giovanni Sio (49.) bracht zijn team wel nog langszij na het openingsdoelpunt van Benjamin Jeannot (45.+1), maar diezelfde Jeannot bezorgde Dijon de overwinning met zijn tweede doelpunt van de avond (62.). Mbenza werd na 73 minuten naar de kant gehaald. © afp.

Rusland

Maxime Lestienne speelde bij Rubin Kazan een uur mee in de 1-0 overwinning tegen Tosno. Maxim Kanunnikov maakte na 19 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Rubin Kazan telt na acht speeldagen veertien punten en staat zo voorlopig op de derde plaats, op vijf punten van leider Zenit. Zenit speelt zondag wel nog tegen Rostov.



Turkije

Antalyaspor heeft met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Yeni Malatyaspor op de derde speeldag van de Turkse voetbalcompetitie. Ruud Boffin moest zich pas in de slotfase gewonnen geven bij Antalyaspor. Antalyaspor pakte deze week uit met het binnenhalen van de Fransman Samir Nasri van Manchester City. Nasri kreeg meteen een basisplaats en scoorde na twintig minuten zijn eerste doelpunt op aangeven van Samuel Eto'o, die andere sterspeler van Antalyaspor. Ruud Boffin stond de volledige wedstrijd tussen de palen bij Antalyaspor en moest zich pas in de 87e minuut gewonnen geven bij een poging van Khalid Boutaïb. Antalyaspor wist amper twee punten te pakken in de eerste drie competitiewedstrijden.



Theo Bongonda ging met Trabzonspor met 3-2 onderuit op bezoek bij Goztepe. Bongonda speelde 57 minuten en zag hoe zijn ploeg eerst op voorsprong kwam via een wereldgoal van Juraj Kucka, maar zich uiteindelijk toch gewonnen moest geven.

Nederland Stijn Wuytens ging met AZ met 1-2 winnen op bezoek bij Vitesse. Vorig seizoen won Vitesse nog de Nederlandse beker ten koste van AZ, maar nu waren de rollen omgedraaid. Wout Weghorst was de matchwinnaar met twee doelpunten (3., 81.). Voor Vitesse was het Tim Matavz die tussenin de gelijkmaker kon scoren (68.). Wuytens keek na 76 minuten tegen een geel karton aan.



FC Twente ging in de Nederlandse Eredivisie met 2-0 onderuit op bezoek bij PEC Zwolle. Twente-doelman Jorn Brondeel moest zich gewonnen geven op een knap schot van Youness Mokhtar (34.) en een strafschop van Bram van Polen (78.).



In de wedstrijd tussen Heracles en Excelsior kwamen met Bram Castro (Heracles), Wout Faes en Jinty Caenepeel (Excelsior) drie Belgen in actie. Heracles kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een schitterend schot van Brandley Kuwas. Amper een minuut later stond het echter opnieuw gelijk na een doelpunt van Luigi Bruins. In de tweede helft kwam Heracles opnieuw op voorsprong via Paul Gladon (52.), maar Caenepeel had het laatste woord met een doelpunt in de 63e minuut. Met de puntendeling blijven beide teams in de middenmoot van het klassement hangen. Heracles staat negende met vijf punten, Excelsior tiende met vier punten. © photo news.

Italië AS Roma heeft de topper van Inter Milaan verloren. Op de tweede speeldag van de Italiaanse Serie A werd het 1-3 voor de Milanezen. Mauro Icardi ontpopte zich met twee doelpunten tot de Romeinse kwelduivel.Radja Nainggolan begon geprikkeld aan de wedstrijd nadat hij vrijdag door bondscoach Roberto Martinez gepasseerd werd in de selectie van de Rode Duivels. In de vijftiende minuut was het Nainggolan die Edin Dzeko met een prachtige steekpass de 1-0 voorschotelde. Vlak voor rust had Nainggolan pech toen hij zijn schot op de paal zag stranden. De wedstrijd ging goed op en neer en in de 67e minuut bracht goaltjesdief Mauro Icardi Inter langszij met een schot aan de rand van het strafschopgebied. Uiteindelijk was het opnieuw Icardi die Roma in de 77e minuut de doodsteek gaf. In het slot werd het nog 1-3 via de Uruguayaan Matias Vecino (87.). Zinho Vanheusden kwam niet van de bank bij Inter. © getty.