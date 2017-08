Er heerste al grote polemiek rond deze 12-jarige jeugdspeler van Dortmund. En dat zal er niet op beteren...

TLB/DEA

video Borussia Dortmund troefde in mei van vorig jaar onder meer Bayern München af in de strijd om de handtekening van het elfjarige toptalent Youssoufa Moukoko van de Duitse tweedeklasser Sankt Pauli. En in het shirt van de Borussen kon de Kameroense aanvaller de hoge verwachtingen ook inlossen. Moukoko, nu 12, is op dit moment immers topschutter bij de... U17. En zeggen dat er al een polemiek heerste rond de leeftijd van de aanvaller.

Moukoko, hier in het shirt van Sankt Pauli. © Twitter. Op Moukoko's paspoort staat 20/10/2004 achter zijn geboortedatum. Een simpel rekensommetje leert ons dat Moukoko dus 12 jaar oud is en daar bestaan behoorlijk wat twijfels over. En die zullen allerminst verdwijnen nu de sterke spits na drie wedstrijden al acht keer gescoord heeft bij de U17.



De vader van Youssoufa ontkende al dat er gesjoemeld is met de papieren van zijn zoon. Hij zwaaide in het verleden met een geboortecertificaat uit geboorteland Kameroen, waaruit zou moeten blijken dat de voetballer inderdaad in 2004 geboren zou zijn.



"Youssoufa kan gewoon niet ouder zijn dan elf (nu is hij twaalf, red.)", zweerde Joseph, een zestiger, vorig jaar. "Zijn mama is amper 27 jaar. En na zijn geboorte hebben we hem onmiddellijk laten registreren in het Duits consulaat in Yaoundé." Lees ook Polemiek rond nieuwe speler Dortmund gróót. U zal snel begrijpen waarom



12-year-old Youssoufa Moukoko's 4 goals for #BVB U17s vs FC Viktoria Köln! pic.twitter.com/BKWF3l7cVF — FootballTalentScout (@FTalentScout) 22 augustus 2017