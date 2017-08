Casteels en debuterende Dimata lijden zure nederlaag tegen Dortmund, Bartra eert terreurslachtoffers met wondermooie goal

Glenn Van Snick

video Wolfsburg heeft op de eerste speeldag van de Duitse Bundesliga geen vuist kunnen maken tegen Borussia Dortmund. De Wolven, waar Koen Casteels tussen de palen stond en Landry Dimata zijn Bundesliga-debuut vierde, verloren in eigen huis met 0-3. Uitgerekend Marc Bartra, die enkele maanden geleden zelf gewond raakte bij een terreuraanval, eerde de slachtoffers van de aanslag in Barcelona met een prachtig doelpunt.

Pulisic zorgde voor de openingstreffer, maar het was vooral het tweede doelpunt van Marc Bartra dat iedereen naar de keel deed grijpen. De Spaanse verdediger plaatste de bal enig mooi in de rechterbovenhoek, waarna een bewogen viering volgde. Bartra droeg zijn schitterende goal namelijk op aan de slachtoffers van de terreuraanval in Barcelona van afgelopen donderdag. Een uniek moment, want de speler was in april zelf nog slachtoffer toen de spelersbus van Dortmund werd aangevallen in de aanloop naar een Champions League-duel tegen Monaco.



Na de pauze diepte goalgetter Aubameyang (60.) de kloof verder uit. Koen Casteels stond bij Wolfsburg de hele partij in doel, terwijl zijn ploegmaat Landry Dimata iets voor de rust inviel voor de geblesseerde Blaszczykowski. Het waren voor de 19-jarige aanvaller, die deze zomer de overstap maakte van Oostende, de eerste minuten in de Bundesliga.



Orel Mangala kon met Stuttgart geen punten rapen op het veld van Hertha Berlijn. De ploeg uit de Duitse hoofdstad won, na twee treffers van Leckie (46. en 62), met 2-0. Mangala, ook al een debutant bij zijn team, speelde de hele partij.



Kampioen Bayern München trapte vrijdagavond de openingsspeeldag van de Bundesliga af. De 'Rekordmeister' klopte in eigen huis Bayer 04 Leverkusen met 3-1.