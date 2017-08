Drama voor HSV-speler: zeven maanden out na pijnlijke val bij juichen om goal

MC/PL

video Voor Nicolai Müller is de eerste competitiewedstrijd in de Bundesliga op een drama uitgedraaid.

De middenvelder van Hamburg SV opende na een kwartier de score tegen FC Augsburg, maar raakte bij zijn vreugdesprong na zijn goal - een vreemde pirouette met dubbele schroef - zodanig geblesseerd dat hij luttele minuten later moest worden gewisseld. Bij zijn landing bij de cornervlag klapte de enkel van Müller dubbel.



Een dag later volgde het harde verdict. Onderzoek leerde dat Müller zijn kruisbanden scheurde bij zijn val. Hij is minstens zeven maanden buiten strijd. "Dit is een grote klap. Voor HSV, maar vooral voor Nicolai zelf", zegt sportief directeur Jens Todt. Magere troost: HSV won het openingsduel met 1-0.