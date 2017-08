Vanavond Bundesliga: "De vraag is wie op één en wie op twee straten van Bayern eindigt"

Dries Mombert

18/08/17 - 08u00

Deutschland über alles. Vanavond start de Bundesliga met het treffen tussen kampioen Bayern München en Bayer Leverkusen in de Allianz Arena. Kan Bayern onbedreigd naar een zesde landstitel op rij cruisen of gooien enkele Belgen roet in het eten? Wij laten samen met ex-Rode Duivel en voormalig Schalke-verdediger Nico Van Kerckhoven ons licht schijnen op een nieuw seizoen in de hoogste Duitse voetbalklasse.

Nico Van Kerckhoven bij Schalke 04. © Reporters/Bongarts. In de eeuwige strijd om de beste voetbalcompetitie wordt vaak geredetwist tussen de Premier League en de Spaanse Liga. Toch is voor velen niet de Engelse of Spaanse, maar de Duitse hoogste voetbalklasse de beste ter wereld. Met de start van de Bundesliga in aantocht dus een ideale gelegenheid om even vooruit te blikken.



De titel lijkt bij voorbaat gereserveerd voor het ongenaakbare Bayern München. 'Der Rekordmeister' kan voor een zesde kampioenschap op rij gaan en gezien de komst van onder meer James Rodriguez is het afwachten wie de troepen van coach Ancelotti echt iets in de weg kan leggen...



"De grote vraag de laatste jaren is wanneer en met hoeveel punten Bayern straks kampioen speelt. Ze hebben een mijlenverre voorsprong op al de andere clubs. Borussia Dortmund volgt op één straat, terwijl de rest al twee straten verder ligt te wachten. Ik zie echt niet in wie ze kan bedreigen," is ex-Schalke-verdediger Nico Van Kerckhoven meteen duidelijk. Lees ook

"Seizoensrevelatie Leipzig gaat een avontuur tegemoet" © epa. De grote vraag de laatste jaren is wanneer en met hoeveel punten Bayern straks kampioen speelt. Ze hebben een mijlenverre voorsprong op al de rest. Nico Van Kerckhoven De 42-voudige Rode Duivel strandde in het verleden nog op een zucht van de titel in Duitsland, maar stak in 2001 en 2002 de Duitse beker op zak met Schalke 04. Na een jaar bij Borussia Mönchengladbach keerde de linkspoot uit Lier terug naar België om de kleuren van Westerlo te verdedigen.



"Ik volg het wel nog allemaal, maar van op een afstand. Vooral de ploegen waarbij ik zelf heb gespeeld liggen me na aan het hart. Ook RB Leipzig ben ik omwille van Ralph Hasenhüttl beginnen volgen. We speelden destijds (in 1997, nvdr.) samen bij Lierse en hij verraste me vorig seizoen wel met de manier waarop hij Leipzig liet voetballen. Fris en aanvallend."



"De vraag of ze kunnen bevestigen, is een moeilijke. Ik heb er geen zicht op hoe ze zich versterkt hebben en ik neem aan dat de Champions League één groot avontuur wordt voor die ploeg. Bevestigen na zo'n sterk seizoen is uiteraard altijd moeilijk."

"Schalke moet zich dringend herpakken, de druk wordt steeds groter" © epa. Van Kerckhovens ex-ploeg, Schalke 04, wil na een ontgoochelend jaar op zijn minst in de buurt komen van Borussia Dortmund. "Schalke heeft elk jaar wel de spelers, maar het komt er niet altijd uit. In de Duitse subtop zijn heel wat clubs aan elkaar gewaagd en het komt dan ook vaak op kleine dingen aan."



"Het vorige seizoen was een ramp en de druk wordt alleen maar groter in Gelsenkirchen. Een tijdje geleden speelden ze nog de halve finale van de Champions League en de supporters willen hun club die successen weer zien evenaren."

"Terugkeer van Götze zal Dortmund niet dichter brengen" © getty. De ploeg die de laatste jaren het dichtst in de buurt kwam van Bayern is Borussia Dortmund. Maar ook dit jaar ziet Van Kerckhoven de geelhemden enkel de kruimels oprapen. "Zelfs de terugkeer van Mario Götze zal daar weinig aan kunnen veranderen, denk ik."



"Het is niet dat hij de laatste jaren hoge ogen heeft gegooid in de Bundesliga en daarom is zijn invloed op dit Dortmund voorlopig één groot vraagteken. Ze staan dan wel een trapje boven de rest, maar dat is nog altijd onvoldoende om Bayern het vuur aan de schenen te leggen." © getty.

Vier Belgen De kans dat een van de Belgen Bayern iets kan maken oogt klein. Het Wolfsburg van doelman Koen Casteels en Landry Dimata vocht vorig jaar nog tegen de degradatie, terwijl Orel Mangala zich bij promovendus Stuttgart vooral richt op het behoud. En wat doet Thorgan Hazard bij Borussia Mönchengladbach?

© photo news. 1) Koen Casteels - Wolfsburg



De 25-jarige doelman uit Limburg speelt al sinds 2009 in Duits loonverband en zette destijds zijn eerste stapjes in de Bundesliga voor Hoffenheim. Na een scheenbeenbreuk die hem het WK in 2014 kostte, is Casteels intussen aanbeland aan zijn derde seizoen bij Wolfsburg.



Vorig seizoen kon de Volkswagenclub zich ternauwernood van de degradatie redden en de bedoeling is om dit seizoen opnieuw hogerop te kijken. Of dat met Casteels in de kooi gebeurd, is evenwel de vraag. Onze landgenoot geldt als doublure voor Diego Benaglio, maar pikt af en toe wel zijn wedstrijdje mee.

© getty. Bij Wolfsburg is het elke week van moeten en ik ben dan ook benieuwd hoe Dimata zich hieraan zal aanpassen. 2) Landry Dimata - Wolfsburg



Na een waar boerenjaar bij Oostende, mag Landry Dimata zich een trapje hoger bewijzen bij Wolfsburg. De kersverse ploegmaat van Koen Casteels moet zijn prijskaartje van 8 miljoen euro waar gaan maken in de aanvalslinie en krijgt met topspits Mario Gomez een gedroomde mentor aan zijn zijde.



Dimata wist in de voorbereiding al een eerste keer de weg naar de netten te vinden in een oefenwedstrijd tegen vierdeklasser Norderstedt. Afwachten wat de Belg met Congolese roots in de Bundesliga kan klaarspelen, zeker omdat er dit seizoen flink wat druk op de ketel zit bij Wolfsburg.



Van Kerckhoven: "Bij zo'n club is het elke week van moeten en ik ben dan ook benieuwd hoe Dimata zich hieraan zal aanpassen. Met alle respect voor de Belgische competitie en KV Oostende, maar de Bundesliga is toch nog een ander paar mouwen. Het wordt voor Dimata zaak om zelf zijn ritme te vinden en te bevestigen."

© afp. 3) Orel Mangala - Stuttgart



Voor velen een onbeschreven blad, deze Orel Mangala. Al kan de ex-Anderlecht-middenvelder op zijn 19de al serieus wat adelbrieven voorleggen. Tijdens een geslaagde uitleenbeurt bij de beloften van Borussia Dortmund, speelde Mangala zich in de kijker van tweedeklasser Stuttgart.



Na de promotie van Stuttgart moet Mangala nu zijn stempel proberen te drukken op het middenveld van de promovendus. De jeugdinternational leverde Anderlecht trouwens een stevige transferbonus op van een kleine twee miljoen euro.

© getty. Thorgan toonde vorig seizoen al heel wat flitsen van zijn klasse, maar hij moet nog veel meer continuïteit in zijn spel brengen. 4) Thorgan Hazard - Borussia Mönchengladbach



De 24-jarige broer van Eden kampte het afgelopen seizoen met verschillende kwaaltjes. Toch verhinderde dat de Gouden Schoen van 2013 niet om elf rozen binnen te prikken voor 'Die Fohlen'. Hazard was in 32 duels trouwens ook goed voor zeven assists.



Toch lijkt Thorgan nog niet helemaal ontbolsterd. De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn dus hooggespannen. Benieuwd of Hazard ook dat juk van zijn schouders kan spelen en in navolging van zijn grote broer de absolute gangmaker bij zijn team wordt.



Van Kerckhoven: "Hij moet nog veel meer continuïteit in zijn spel brengen. Vorig seizoen toonde hij flitsen van zijn klasse, maar als hij op termijn wil uitgroeien tot een bepalende speler moet hij elke week aan de bak. Dat mis ik voorlopig nog wat bij hem. Hopelijk kan hij komend seizoen elke week brengen wat van hem verwacht wordt. © photo news.

Flashback naar vorig jaar © afp. Bayern München is sinds jaar en dag ongenaakbaar in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' stak de afgelopen vijf seizoenen telkens de titel op zak en ook nu lijkt er weer weinig te doen aan het meesterschap van de Beierse topclub.



Bayern freewheelde vorig jaar onder coach Carlo Ancelotti naar zijn 27e kampioenschap uit de clubgeschiedenis. Aanvankelijk kon het verrassende RB Leipzig dus gelijke tred houden met de recordkampioen, maar vooral na nieuwjaar zetten Arjen Robben en co een indrukwekkende reeks neer.



Met slechts twee nederlagen en zeven gelijke spelen tekende Bayern aan het eind van het seizoen voor een voorsprong van 15 punten op naaste belager Leipzig. Borussia Dortmund, de grote rivaal, teerde vooral op flitsen van sterren Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé. 'Die Schwarzgelben' hadden ongetwijfeld op meer gehoopt, maar moesten zich uiteindelijk tevreden stellen met een derde plaats.



Usual suspects als Schalke (10e) en Leverkusen (12e) kenden een minder seizoen. Vooral Wolfsburg stelde teleur met een ontgoochelende 16e plaats. De Volkswagenclub kon zo in extremis nog de degradatie afwenden. Dit ten nadele van Ingolstadt en Darmstadt. Zij maken deze jaargang plaats voor Stuttgart en Hannover.

© afp.

Eindstand Bundesliga 2016/2017



1. Bayern München 82 ptn. (rechtstreeks naar Champions League)



2. RB Leipzig 67 ptn. (rechtstreeks naar Champions League)

3. Borussia Dortmund 64 ptn. (rechtstreeks naar Champions League)

4. 1899 Hoffenheim 62 ptn. (voorronde Champions League)



5. FC Köln 49 ptn. (rechtstreeks naar Europa League)

6. Hertha Berlijn 49 ptn. (voorronde Europa League)



7. SC Freiburg 48 ptn.

8. Werder Bremen 48 ptn.

9. Borussia Mönchengladbach 45 ptn.

10. FC Schalke 44 ptn.

11. Eintracht Frankfurt 44 ptn.

12. Bayer Leverkusen 44 ptn.

13. FC Augsburg 38 ptn.

14. Hamburger SV 38 ptn.

15. FSV Mainz 37 ptn.

16. VFL Wolfsburg 37 ptn.



17. FC Ingolstadt 04 32 ptn. (degradatie)

18. SV Darmstadt 98 25 ptn. (degradatie) © afp.

Topschuttersstand 2016-2017

1. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 31

2. Robert Lewandowski (Bayern München): 30

3. Anthony Modeste (FC Köln): 25

4. Timo Werner (RB Leipzig): 21

5. Mario Gómez (VfL Wolfsburg): 16

6. Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim): 15

7. Max Kruse (Werder Bremen): 15

8. Arjen Robben (Bayern München): 13

9. Vedad Ibiševic (Hertha BSC): 12

10. Javier Hernández (Bayer Leverkusen): 11 © epa.

Top 10 transfers (tot nu toe volgens transfermarkt.de) INKOMEND:



1. Corentin Tolisso: 41,5 miljoen euro, van Lyon naar Bayern

2. Kingsley Coman: 21 miljoen euro, van Juventus naar Bayern

3. Nicklas Süle: 20 miljoen euro, van Hoffenheim naar Bayern

4. Maximilian Philipp: : 20 miljoen euro, van Freiburg naar Dortmund

5. Nabil Bentaleb: 19 miljoen euro, van Tottenham naar Schalke 04

6. John Anthony Brooks: 17 miljoen euro, van Hertha naar Köln

7. Mathias Ginter: 17 miljoen euro, van Dortmund naar M'gladbach

8. Jhon Cordoba: 17 miljoen euro, van Mainz naar Köln

9. Ignacio Camacho: 15 miljoen euro, van Malaga naar Wolfsburg

10. Jean-Kévin Augustin: 13 miljoen euro, van PSG naar RB Leipzig



* James Rodriguez kwam Bayern Munchen versterken op huurbasis van Real Madrid



UITGAAND:

1. Anthony Modeste: 34,7 miljoen euro, van Köln naar Tianjin

2. Hakan Calhanoglu: 22 miljoen euro, van Leverkusen naar AC Milan

3. Nicklas Süle: 20 miljoen euro, van Hoffenheim naar Bayern

4. Maximilian Philipp: : 20 miljoen euro, van Freiburg naar Dortmund

5. Ricardo Rodriguez: 18 miljoen euro, van Wolfsburg naar AC Milan

6. Javier Hernandez: 17,8 miljoen euro, van L'kusen naar West Ham

7. Mehdi Benatia: 17 miljoen euro, van Bayern naar Juventus

8. John Anthony Brooks: 17 miljoen euro, van Hertha naar Köln

9. Mathias Ginter: 17 miljoen euro, van Dortmund naar M'gladbach

10. Jhon Cordoba: 17 miljoen euro, van Mainz naar Köln © ap.