Bayern krijgt bijna 70 miljoen meer tv-gelden dan Leipzig

10/07/17 - 23u19 Bron: ANP

De Duitse kampioen Bayern München voert ook de ranglijst aan als het om de inkomsten van de tv-gelden in Duitsland gaat. Het tijdschrift Kicker meldt vandaag dat de 'Rekordmeister' uit München in het komende seizoen 95,84 miljoen euro uit de nationale en internationale verkoop van de tv-gelden in de Bundesliga ontvangt.

Opvallend bij de verdeling is het grote verschil met RB Leipzig, de nummer twee uit de Bundesliga vorig jaar. De club uit Leipzig staat op de achttiende positie in de ranking en ontvangt 'slechts' 28,78 miljoen euro. Dit komt omdat de verdeling is gebaseerd op de prestaties in de afgelopen vijf jaar. Leipzig speelt pas sinds 2016 in de Bundesliga en krijgt daardoor een veel kleiner deel. Op de tweede plaats staat Borussia Dortmund (86,5 miljoen euro), daarna volgt Schalke 04 (77,9 miljoen).



Vanaf volgend seizoen gaat het nieuwe contract in dat de achttien clubs op het eerste en tweede niveau in Duitsland meer dan een miljard euro per jaar oplevert. Voor het komende seizoen wordt er rond de 980 miljoen euro uit de nationale verkoop en 206 euro uit de internationale verkoop verdeeld.