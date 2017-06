Bundesliga-clubs mochten vorig seizoen recordaantal toeschouwers verwelkomen

DM

Een recordaantal van meer dan negentien miljoen toeschouwers heeft dit seizoen de wedstrijden uit de Bundesliga, zowel eerste als tweede klasse, in Duitsland bijgewoond. Zo blijkt uit het jaarlijkse rapport dat gepubliceerd werd door de Duitse Voetbalfederatie (DFB).

In het rapport werden de toeschouwersaantallen uit de 36 stadions van de hoogste twee divisies in Duitsland onder de loep genomen en daaruit bleek dat er een toename van 1,3 procent is ten opzichte van het vorige seizoen 2015-2016. Het aantal uitverkochte stadions steeg zelfs naar een percentage van 91 procent.



In totaal woonden 19.049.362 toeschouwers dit seizoen een wedstrijd uit de Eerste Bundesliga of Tweede Bundesliga bij. Het gemiddelde in de Eerste Bundesliga lag op 40.694 toeschouwers per wedstrijd en in de Tweede Bundesliga op 21.560 toeschouwers.



Net als in het voorgaande seizoen is het opnieuw Borussia Dortmund dat de statistieken de hoogte injaagt. Dortmund had dit seizoen een gemiddelde van 80.000 toeschouwers per wedstrijd en houdt zo landskampioen Bayern München, dat een gemiddelde van 75.000 toeschouwers per wedstrijd had, achter zich.



In de Eerste Bundesliga kroonde Bayern München zich voor de vijfde opeenvolgende keer tot Duits landskampioen, voor het net gepromoveerde RB Leipzig. Stuttgart en Hannover eindigden respectievelijk als eerste en tweede in de Tweede Bundesliga en verzekerden zich zo van een plaatsje op het hoogste niveau voor het komende seizoen.