Andries Jonker blijft coach van Casteels bij Wolfsburg

Eline Van Der Meulen

30/05/17 - 10u16 Bron: Belga

© photo news.

Andries Jonker is ook volgend seizoen trainer bij VfL Wolfsburg, de club van doelman Koen Casteels. De Nederlander bevestigde het nieuws gisterenavond na de zwaarbevochten overwinning tegen Eintracht Braunschweig in de play-off om promotie/degradatie. Wolfsburg won, met Casteels in doel, ook de return met 1-0 waardoor de Duitse kampioen van 2009 zich verzekerde van een langer verblijf op het hoogste niveau.