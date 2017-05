Casteels verzekert behoud met Wolfsburg, duel ontsierd door vuurwerkincident

Manu Henry

Het Wolfsburg van doelman Koen Casteels heeft zich vanavond verzekerd van een verlengd verblijf in de Bundesliga. Onze landgenoot hield een clean sheet en zag hoe Vieirinha vroeg in het tweede bedrijf voor de enige treffer van het barrageduel tegen Eintracht Braunschweig tekende. Voldoende voor de 'Wölfe', nadat ze ook al de heenmatch met 1-0 winnend konden afsluiten.

Een zucht van verlichting vanavond bij iedereen die Wolfsburg een warm hart toedraagt. Vorig seizoen nog actief in de Champions League tegen AA Gent, dit jaar ternauwernood ontsnapt aan de degradatie. Casteels en co werden op de laatste speeldag van de reguliere competitie veroordeeld tot barragewedstrijden na een zure nederlaag op het veld van Hamburger SV - de club die zich de laatste jaren wel vaker op het nippertje weet te handhaven op het hoogste niveau. Vanavond was het dus de beurt aan Wolfsburg om het behoud te verzekeren. En dat gebeurde ook. Een loeier van de Portugese routinier Vieirinha in minuut vier van de tweede periode volstond.