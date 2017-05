Mainz zet trainer Schmidt aan de deur na teleurstellend seizoen

SW

Martin Schmidt is niet langer coach van de Duitse eersteklasser Mainz. De club besloot de 50-jarige Zwitser, die nog een contract had tot 2018, vandaag te ontslaan na een teleurstellend seizoen.

Mainz beëindigde de competitie als vijftiende en kon maar net (dankzij het doelpuntensaldo) play-offs om het behoud ontlopen.



Schmidt was sinds februari 2015 in functie. Hij voerde de club dat seizoen naar plaats 11 en vorig seizoen naar plaats 6 (en de Europa League).



Wie de nieuwe coach wordt, is nog afwachten.