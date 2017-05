Stuttgart en Hannover keren terug naar hoogste afdeling, Braunschweig naar barrages

SW

21/05/17 - 18u13 Bron: Belga

© getty.

VfB Stuttgart en Hannover 96 spelen volgend seizoen opnieuw in de Bundesliga. Vandaag verzekerden de twee ploegen zich van de eerste twee plaatsen in de Duitse tweede klasse, waardoor ze rechtstreeks promoveren naar de hoogste afdeling.

Stuttgart won zijn laatste wedstrijd van het seizoen met 4-1 tegen Würzburger Kickers, dat samen met Karlsruher naar de Duitse derde klasse degradeert, en pakt zo de titel met 69 punten. Hannover speelde met 1-1 gelijk tegen Sandhausen en eindigt als tweede op twee punten van Stuttgart.



Eintracht Braunschweig eindigt met 66 punten als derde en moet daardoor nog aan de bak in de barragewedstrijden om het laatste resterende ticket voor het volgende Bundesliga-seizoen. In die barragewedstrijden neemt Braunschweig het op 25 en 29 mei op tegen het Wolfsburg van Koen Casteels, dat zaterdag als zestiende eindigde in de Bundesliga.



Stuttgart en Hannover tuimelden vorig seizoen als respectievelijk voorlaatste en laatste uit de Bundesliga. Hun verblijf in de Duitse tweede klasse blijft dus beperkt tot een seizoen. Braunschweig speelde voor het het laatst in 2013-2014 op het hoogste niveau in Duitsland.