Marc Bartra na aanslag weer in de basis bij Dortmund

Bewerkt door: PL

20/05/17 - 16u33 Bron: AFP

Marc Bartra (links) gaat een kopduel aan met Grillitsch. © afp.

Dortmund-verdediger Marc Bartra is vanmiddag opnieuw in de basiself gestart bij Borussia Dortmund. De Spaanse verdediger was op 11 april het slachtoffer van een explosie op de spelersbus.