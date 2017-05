Koen Casteels ziet in slotfase (rechtstreekse) behoud met Wolfsburg door vingers glippen

Bewerkt door: PL

20/05/17 - 18u02 Bron: AFP

Koen Casteels is geklopt, Wolfsburg moet naar de barrages voor het behoud. © Pro Shots.

VfL Wolfsburg heeft op de slotspeeldag in de Bundesliga de kans op het rechtstreekse behoud laten liggen. De ploeg van Koen Casteels verloor het beslissende uitduel bij concurrent Hamburg SV met 2-1. Luca Waldschmidt scoorde de winnende treffer in de 88ste minuut. Een domper voor Wolfsburg dat 0-1 voor kwam, maar nu als nummer zestien in de eindstand barrageduels moet spelen om het behoud. HSV verzekerde zich dankzij het kapitale doelpunt in de slotfase alsnog van de redding.



Borussia Dortmund plaatste zich als nummer drie rechtstreeks voor de Champions League. Na een spectaculair duel haalden de Borussen het met 4-3 van Werder Bremen. Hoffenheim gaat als vierde naar de voorronde van de Champions League.



Marc Bartra stond vanmiddag opnieuw in de basiself bij Dortmund. De Spaanse verdediger was op 11 april het slachtoffer van een explosie op de spelersbus. Hij liep een gebroken spaakbeen op. Het incident gebeurde net voor de Champions League-wedstrijd tegen Monaco.