Primeur: Bibiana Steinhaus wordt eerste vrouwelijke ref in Bundesliga

19/05/17 - 14u23 Bron: Belga

Volgend seizoen zullen voor het eerst wedstrijden in de Duitse Bundesliga geleid worden door een vrouw. De eer valt Bibiana Steinhaus te beurt, zo maakte de Duitse voetbalbond DFB vandaag bekend.

De 38-jarige Steinhaus, afkomstig uit Hannover, is een van de vier spelleiders die volgend seizoen debuteren in de Duitse hoogste klasse.



"Het is altijd mijn droom geweest als scheidsrechter actief te kunnen zijn in de Bundesliga. Dat deze droom nu uitkomt, is voor mij natuurlijk fantastisch", reageert Steinhaus.



Naast Steinhaus krijgen ook Martin Petersen, Sven Jablonski en Sören Storks in het seizoen 2017-2018 hun kans op het hoogste niveau in Duitsland. Zij vervangen Wolfgang Stark, Günter Perl en Joachim Drees, die om leeftijdsredenen afhaken. Het aantal refs in de Bundesliga stijgt daardoor van 23 naar 24.