Duits international Julian Weigl breekt enkel en mist Confederations Cup

13/05/17 - 19u38 Bron: Belga

Dortmund-middenvelder Julian Weigl heeft vandaag in het Bundesligaduel tegen Augsburg (1-1) zijn enkel gebroken. Het 21-jarige talent zou minstens drie tot vier maanden moeten revalideren.

Weigl mist zo twee cruciale duels met Dortmund. In de eerste plaats de laatste Bundesligawedstrijd tegen Werder Bremen, die beslist of Dortmund zich al dan niet rechtstreeks plaatst voor de Champions League. Op 27 mei strijdt Dortmund vervolgens voor de Duitse beker tegen Frankfurt.



Daarnaast ziet vijfvoudig international Weigl ook de Confederations Cup aan zich voorbijgaan. Daarin neemt Duitsland het begin juni in Rusland in de groepsfase op tegen Kameroen, Chili en Australië.