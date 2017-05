Korkut mag na twee maanden alweer opkrassen als trainer van Bayer Leverkusen

TL

13/05/17

Bayer Leverkusen gaat na afloop van het seizoen niet verder met coach Tayfun Korkut. Dat maakte de club vandaag bekend na het 2-2 gelijkspel tegen FC Keulen.

Korkut werd in maart aangesteld als opvolger van Roger Schmidt. De Turkse trainer kon Leverkusen voor de degradatie behoeden, maar ook niet meer dan dat. Richting volgend seizoen gaat Leverkusen alweer naar een nieuwe coach op zoek. "In voetbal gaat het om het resultaat, en dan kunnen we niet tevreden zijn. Het is logisch dat zijn contract niet verlengd wordt", aldus sterke man Michael Schade.



Bayer Leverkusen is op één speeldag van het einde twaalfde in de Bundesliga met 38 punten. Bayern is sinds vorige week kampioen.