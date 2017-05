Ingolstadt na twee seizoenen Bundesliga opnieuw naar tweede klasse

Door: redactie

Op één speeldag voor het einde is Ingolstadt 04 zeker van degradatie naar de tweede Bundesliga, de tweede klasse in het Duitse voetbal. De ploeg uit Beieren speelde deze namiddag 1-1 gelijk op het veld van Freiburg.

Ingolstadt telt nu vier punten minder dan nummer zestien Hamburg en dat is een niet meer te overbruggen kloof. Rode lantaarn Darmstadt is al enkele weken zeker van de degradatie naar tweede klasse. Ingolstadt promoveerde in 2015 voor het eerst in zijn geschiedenis naar de hoogste klasse van het Duitse voetbal. Vorig seizoen werden 'Die Schanzer' elfde in de Bundesliga. Bayern München ging vandaag in extremis met 4-5 winnen op het veld van Leipzig. De Rekordmeister boog een achterstand in de toegevoegde tijd nog om met dank aan David Alaba en Arjen Robben. Bayern kroonde zich twee weken geleden voor het vijfde seizoen op rij tot Duits landskampioen.

Wolfsburg pakt een punt tegen Borussia Mönchengladbach

Bij de thuisploeg stond Koen Casteels in doel, hij kreeg de voorkeur op Diego Benaglio. Bij de bezoekers zat Thorgan Hazard niet in de wedstrijdselectie. Hazard traint nog maar sinds woensdag mee nadat hij een maand aan de kant had gestaan met een knieblessure.



Door het slechte weer in Wolfsburg moest de wedstrijd in de slotfase even stilgelegd worden, pas na een halfuur kon er voortgespeeld worden. De 1-1 eindstand stond toen al op het scorebord. Vestergaard had de Borussen na 24 minuten op voorsprong gebracht, Mario Gomez zorgde na 58 minuten voor de gelijkmaker. Wolfsburg pakt zo een belangrijk punt in de strijd tegen de degradatie, maar is nog niet gered. Met 37 punten staan ze op een veilige vijftiende stek, maar komend weekend moeten ze in een degradatieduel op bezoek bij HSV, dat in de stand op twee punten volgt. Het team dat uiteindelijk op de zestiende plaats eindigt, moet barrages om het behoud spelen tegen de nummer drie uit de tweede klasse.