Holger Badstuber keert niet terug naar Bayern München

Eline Van Der Meulen

12/05/17 - 13u55 Bron: Belga

© getty.

Holger Badstuber staat volgend seizoen niet meer op de loonlijst van Bayern München. Dat heeft de Duitse Rekordmeister vandaag bevestigd op de clubwebsite.

De 28-jarige verdediger werd dit seizoen aan Schalke 04 uitgeleend en in dat huurcontract was ook een aankoopoptie opgenomen. De Königsblauen lieten gisteren echter weten dat ze die niet zouden lichten. De Duitse international trok in januari van Bayern naar Schalke in de hoop wedstrijdritme op te doen na een blessure, maar hij kwam slechts zes keer in actie. Hij is al sinds 2009 eigendom van Bayern München maar ook daar loopt zijn verhaal dus ten einde.



"Het was al langer duidelijk dat Holger na zijn uitleenbeurt een nieuwe uitdaging zou zoeken en die ligt waarschijnlijk in het buitenland", aldus Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Zijn contract bij Bayern loopt eind juni 2017 ook af.