Tessa Wullaert is speelster van de week in de Bundesliga

10/05/17 - 14u24 Bron: Belga

© photo news.

Haar wereldgoal afgelopen zondag levert Wolfsburg-speelster Tessa Wullaert nu ook voor de tweede keer de titel 'Speelster van de week' in de Bundesliga op. De Red Flame en Gouden Schoen haalde het na een verkiezing op Facebook.

De Duitse voetbalbond maakte vandaag op haar website de uitslag van de verkiezing bekend. Wullaert haalde het met 33 procent van de stemmen voor Mona Lohmann van Borussia Mönchengladbach. De Belgische dankt haar titel aan haar spectaculair doelpunt van afgelopen zondag tegen titelconcurrent Potsdam. Wullaert scoorde na een actie vanaf de middellijn, waarbij ze vier tegenstanders voorbijging, de 1-3 in Potsdam. Haar club Wolfsburg telt door die overwinning met nog drie speeldagen te gaan zes punten bonus op Potsdam.



Wullaert, die de prijs ook in februari al een keer kreeg, maakte haar overwinning in de verkiezing ook zelf aan haar volgers bekend op Twitter. "Speelster van de week in de Bundesliga! Trots!"