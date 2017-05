Robert Kovac helpt politie overvaller klissen

SW

9/05/17 - 13u10 Bron: Belga

Voormalig topvoetballer Robert Kovac (43) heeft zich gisterenavond van zijn meest moedige kant getoond. Tijdens een avondje uit in Frankfurt am Main zag de huidige hulptrainer van Eintracht Frankfurt hoe een 72-jarige gepensioneerde bij het verlaten van een bankinstelling door een onbekende werd overvallen. De ex-speler van onder meer Bayern München en Juventus verliet prompt het tafeltje waar hij zat te dineren en ging achter de dader aan.

Na een korte achtervolging kon de gewezen Kroatisch international de overvaller, een 28-jarige man, overmeesteren. Hij hield hem daarna in bedwang tot de politie ter plaatse kwam.



In een reactie liet een woordvoerder van de politie optekenen dat "je kon merken dat hij (Kovac) nog heel goed getraind is".



De overvaller werd meegenomen en achter de tralies gezet, zo berichtten Duitse media dinsdag.