Werder Bremen-kapitein Clemens Fritz (36) hangt schoenen aan de haak

Eline Van Der Meulen

8/05/17 - 17u21 Bron: Belga

Fritz (rechts) hangt zijn schoenen definitief aan de haak © reuters.

Werder Bremen moet voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Clemens Fritz zet op zijn 36e immers een punt achter zijn carrière.

Fritz maakte het nieuws vandaag bekend op de website van de huidige nummer 8 in de Bundesliga. De middenvelder legt uit dat hij de voorbije weken de knoop doorhakte terwijl hij geblesseerd aan de kant stond. Fritz sukkelt sinds begin maart met een enkelkwetsuur. Hij scheurde de ligamenten van zijn rechterenkel.



"Ik heb de tijd gekregen om over mijn toekomst na te denken en te luisteren naar wat mijn lichaam mij zegt. Jammer genoeg blijf ik last hebben van mijn enkel en raak ik niet meer topfit. Daarom krijgt mijn carrière na de zomer geen vervolg", zegt Fritz. "Het feit dat de club zijn positie in mijn afwezigheid veilig heeft gesteld, maakt het makkelijker om de knoop door te hakken. Het was een grote eer de groene en witte kleuren van Werder Bremen te dragen."



Fritz ruilde in 2006 Bayer Leverkusen voor Bremen. Hij kreeg er in 2011 de aanvoerdersband en speelde in totaal 368 matchen voor de club, waarvan 288 in de Bundesliga. Met Werder won hij in 2009 de Duitse beker.



Als international verzamelde Fritz 22 caps voor de Duitse Mannschaft (twee goals).