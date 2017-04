Bayern kroont zich voor 27ste keer tot landskampioen na demonstratie tegen Casteels en co (0-6)

Manu Henry

29/04/17 - 20u20

© getty.

Bayern München heeft zich vandaag voor de 27ste keer tot landskampioen van Duitsland gekroond. Op het veld van Wolfsburg - waar Koen Casteels de hele match onder de lat stond - ging de Duitse Rekordmeister als vanouds te keer: 0-6. Na het verrassende puntenverlies van eerste achtervolger Leipzig tegen Ingolstadt eerder vanmiddag (0-0) goed voor een nieuwe landstitel.

RECORD: Bayern Munich are the first team in history to win five consecutive #Bundesliga titles.



Completely dominant. ¿¿ pic.twitter.com/vKevEFV7Uv — Squawka Football (@Squawka) Sat Apr 29 00:00:00 MEST 2017 Sokratis (links) bleef met Dortmund steken op een scoreloos gelijkspel © ap.

De klas van Ancelotti wist al na de eerste periode dat een 27ste landstitel niet meer zou kunnen ontglippen. Dankzij goals van Alaba en Lewandowski (tweemaal) stond er toen al een afgetekende 0-3 stand op het bord. In het tweede bedrijf diepten Robben, Müller en Kimmich de score nog wat verder uit en zo werd het een erg pijnlijke avond voor het Wolfsburg van Koen Casteels. Voor Bayern is het de vijfde opeenvolgende landstitel - een record.



Dortmund blijft steken op brilscore

Borussia Dortmund, de nummer drie, bleef net als Leipzig steken op een scoreloos gelijkspel (0-0). In het eigen Signal Iduna Park werd een wedstrijd éénrichtingsvoetbal tegen FC Köln niet omgezet in doelpunten voor 'Die Schwarzgelben'.



Voor Werder Bremen gaat de remonte sinds de winterstop verder. Slachtoffer van dienst was vanmiddag Hertha Berlijn - nochtans de nummer vijf in het klassement. Hekkensluiter Darmstadt boekte dan weer zijn zevende competitiezege ten koste van Freiburg (3-0).



Mönchengladbach tot slot geeft zich nog niet gewonnen in de strijd om een Europees ticket. 'Die Fohlen' - zonder de nog steeds geblesseerde Thorgan Hazard - vierden op het veld van Mainz (1-2).