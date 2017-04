Casteels en Wolfsburg winnen degradatietopper tegen Ingolstadt, Bayern lijdt puntenverlies in Leverkusen

Bewerkt door: YP, MH

Bron: Belga

© photo news.

VfL Wolfsburg heeft vandaag op de 29e speeldag van de Duitse Bundesliga de volle buit gepakt tegen Ingolstadt (3-0). Koen Casteels stond bij de Wolven tussen de palen en hield zijn netten schoon. Leider Bayern München kwam op het veld van Bayer Leverkusen niet verder dan een scoreloos gelijkspel.

Een eigen doelpunt van Suttner in de toegevoegde tijd van de eerste helft bracht Wolfsburg op voorsprong. Na rust gooide invaller Malli (68.) en Gomez (80.) de partij helemaal in het slot. Wolfsburg krijgt door de zege opnieuw een beetje meer adem onderaan het klassement. Casteels en co staan dertiende, met slechts één punt meer dan Augsburg, dat zestiende staat en zo op weg lijkt naar een barrageduel met een tweedeklasser. Ingolstadt staat zeventiende en voorlaatste, een plek die op het einde van het seizoen degradatie betekent.



Puntenverlies Bayern

Leider Bayern München is dan weer niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel bij Bayer Leverkusen. Met de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League bij Real Madrid in het vooruitzicht gunde Bayern-coach Carlo Ancelotti enkele basisspelers rust in Leverkusen. Robben, Lahm en Xabi Alonso begonnen op de bank, terwijl Lewandowski geschorst was. De Rekordmeister blijft desondanks soeverein aan de leiding in het klassement.



Borussia Mönchengladbach, zonder Thorgan Hazard die kampt met een knieblessure, deed een slechte zaak in de strijd voor een Europees ticket. Die Fohlen gingen met 5-3 onderuit bij Hoffenheim.



Bij Borussia Dortmund vierde Marco Reus zijn wederoptreden met een knap doelpunt achter het steunbeen. Borussia hield de drie punten thuis tegen Eintracht Frankfurt (3-1).