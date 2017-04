SG

FC Bayern München heeft nog maar eens bewezen wie op dit moment de beste ploeg in de Duitse Bundesliga is. De Rekordmeister veegde de vloer aan met Borussia Dortmund, 4-1. Lewandowski was de grote man met twee treffers, ook Robben en Ribéry pikten hun doelpuntje mee. Guerreiro scoorde tegen. In de stand telt Bayern nu opnieuw tien punten meer dan Leipzig, de kloof met Dortmund bedraagt al achttien (!) tellen.