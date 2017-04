Koen Casteels en Wolfsburg pakken felbevochten punt mee uit Leverkusen

Bewerkt door: MH

2/04/17 - 20u13 Bron: Belga

Koen Casteels pakt met Wolfsburg een punt na spektakelmatch © photo news.

Bayer Leverkusen en Wolfsburg hebben vandaag op de 26e speeldag in de Duitse Bundesliga de punten gedeeld. Na een knotsgekke slotfase, waarin een hoofdrol was weggelegd voor Mario Gomez, eindigde de partij op 3-3.

Koen Casteels moest zich op slag van rust een eerste keer omdraaien. De Rode Duivel had geen antwoord klaar op een kopbal van Karim Bellarabi. Na de pauze slaagde ook Kevin Volland (65.) erin Casteels te verschalken uit een vrije trap. Leverkusen leek lange tijd op weg naar een vlotte overwinning, maar dat was zonder Mario Gomez gerekend. De Duitse spits kopte in de 80e minuut de aansluitingstreffer tegen de netten. Drie minuten later maakte hij er opnieuw met het hoofd 2-2 van. Vanaf de penaltystip boog 'Super Mario' de situatie helemaal om. De ingevallen Kai Havertz verpeste het feestje van Gomez door in de slotminuut de 3-3 eindstand vast te leggen. Beide clubs kennen een matig seizoen in de Bundesliga. Leverkusen (32 punten) staat pas op de elfde plaats. Wolfsburg (30 punten) doet op de dertiende stek nog slechter.