Amper 29-jarige Nagelsmann verkozen tot Coach van het Jaar in Duitsland

Bewerkt door: Lander Verhoeven

21/03/17 - 13u35 Bron: Belga

Julian Nagelsmann © afp.

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft gisterenavond de amper 29-jarige Hoffenheim-coach Julian Nagelsmann verkozen tot Coach van het Jaar 2016.

Nagelsmann werkte tussen 2010 en februari 2016 als jeugdcoach bij Hoffenheim. Nadat de toenmalig T1 van 'Hoffe', de Nederlander Huub Stevens, in februari vorig jaar door gezondheidsproblemen moest afhaken, viel de keuze op de dan 28-jarige Nagelsmann. Die werd daarmee de jongste hoofdcoach ooit in de Bundesliga.



Met zeven zeges in de laatste veertien matchen van vorig seizoen, behoedde Nagelsmann Hoffenheim voor de degradatie. Dit seizoen werd de goede vorm verdergezet en strijdt Hoffenheim helemaal bovenaan mee. Het team leed haar eerste competitienederlaag pas op 29 januari en bleef daarmee het langste ongeslagen van alle teams in de vijf Europese topcompetities (Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A en Ligue 1).



Na 25 speeldagen staat Hoffenheim momenteel op een knappe vierde plaats, een plek die op het einde van het seizoen goed is voor een ticket voor de voorrondes van de Champions League volgend seizoen.



Vorig jaar kreeg Markus Kauczinski, de toenmalig coach van tweedeklasser Karlsruher en momenteel aan de slag bij eersteklasser FC Ingolstadt, de prijs.